В Черкасской области нашли убитыми троих детей, отец повесился

В одном из сел Черкасской области нашли тела троих детей со следами удушения, а их отец покончил жизнь самоубийством.

В Черкасской области обнаружили тела трех малолетних детей и их отца.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Информация, о том, что в одном из домов в селе Приднепровское Чернобаевского района обнаружены тела троих малолетних детей без признаков жизни, поступило сегодня в полицию около девяти часов утра. Немедленно на место происшествия выехали сотрудники местной полиции, следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Черкасской области.

Информация подтвердилась. Как отмечается, в доме полицейские обнаружили тела троих детей в возрасте от 4 до 9 лет со следами удушения. Вместе с тем, проводя осмотр места происшествия, в придомовой постройке полицейские обнаружили отца погибших детей, который покончил жизнь самоубийством через повешение.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются. По указанному факту открыто уголовное производство по пунктам 1,2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.