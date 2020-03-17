Пациент упал на крышу припаркованного у стен больницы автомобиля.

В Киеве пациент выпал с 12-го этажа больницы.

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев Оперативный».

Инцидент произошел в городской клинической больнице № 12 на ул. Подвысоцкого в Печерском районе.

Пациент упал на крышу припаркованного у стен больницы автомобиля. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, на улице Героев Днепра в Киеве молодой парень выпал с балкона на 8 этаже жилого дома. Пострадавшего госпитализировали.