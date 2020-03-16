На Днепропетровщине машина влетела в мини-маркет – двое людей в тяжелом состоянии

Людей зажало в автомобиле, их освобождали спасатели.

В Днепропетровской области водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в мини-маркет, вследствие чего пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «М-04» вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района.

В результате того, что машина въехала в здание мини-маркета, двое людей оказались зажаты в машине и нуждались в помощи.

Спасатели деблокировали двух пострадавших из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. Состояние здоровья обоих пострадавших – тяжелое.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.