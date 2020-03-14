На Черниговщине водитель насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку

ДТП произошло в райцентре Варва на неосвещенном участке дороги.

На Черниговщине полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.

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Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Согласно информации, вчера вечером на линию "102" поступило сообщение, что в поселке городского типа Варва автомобиль "Volkswagen Passat" сбил несовершеннолетнюю.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

По предварительной информации, водитель наехал на девушку 2003 года рождения на неосвещенной части дороги вне пешеходного перехода. В результате чего девушка погибла на месте дорожно-транспортного происшествия.

Информация о событии внесена в единый государственный реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. За что законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Продолжается досудебное расследование.