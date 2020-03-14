Паника на Левом берегу: в Киеве горел химический завод (фото)
20:39, 14 марта 2020Происшествия
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Пожар охватил площадь около 1 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Здание металлическое, угрозы распространения огня не было / фото dsns.gov.ua
В Киеве произошел пожар в складском здании на территории химзавода ООО "Украгросинтез".
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Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло сегодня в 16:01 в Деснянском районе по улице Красноткацкая, 61.
Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.
"Здание металлическое, угрозы распространения огня не было. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 17:03 пожар был локализован, а в 17:19 ликвидирован.
В тушении пожара были задействованы 45 человек и 12 единиц техники ГСЧС.
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
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