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В Вышгороде дети устроили танцы на крыше многоэтажки – "праздник" прекратила полиция

10:49, 10 марта 2020
Происшествия
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В Вышгороде дети полезли на крышу многоэтажки / kv.npu.gov.ua

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Как сообщается на сайте нацполиции Киевской области, накануне правоохранители обнаружили в соцсетях фотографию опасного досуга детей на крыше жилого дома, которую разместили в Интернете неравнодушные свидетели-прохожие.

Работники Вышгородского отдела полиции через несколько минут прибыли на место происшествия. Там парни и девушки устроили на крыше дома танцы.

Благодаря вмешательству правоохранителей ни один ребенок не пострадал. Ювенальные полицейские провели с ними профилактическую воспитательную беседу. Сейчас решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности по ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КуоАП.

Ранее во Львове четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом.

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