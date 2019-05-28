Хулиганы закидали камнями пассажирский поезд Харьков-Одесса (фото)
13:07, 28 мая 2019Происшествия
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Ехавшие в поезде пассажиры не пострадали.
Инцидент произошел, когда поезд ехал в районе Кременчуга / фото УНИАН
Хулиганы закидали камнями пассажирский поезд Харьков-Одесса.
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Об инциденте сообщили в харьковских группах в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел, когда поезд ехал в районе Кременчуга. Хулиганы швырнули камень и разбили окно.
Ехавшие в поезде пассажиры не пострадали.
Фото из харьковских групп в соцсетях
Как сообщал УНИАН, в апреле болельщики футбольного клуба «Карпаты» разгромили три вагона в поезде № 120 Львов-Запорожье. Пассажиры испортили оборудование 4-го, 5-го и 6-го вагонов поезда. В частности, они разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.
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