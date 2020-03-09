Вода лилась рекой: в Киеве из-за прорыва трубы затопило подвалы, двор и припаркованные авто (фото, видео)

На место происшествия приехали коммунальщики и полиция.

В Соломенском районе Киева на территории так называемого "Турецкого городка" в одном их жилых дворов произошел масштабный прорыв трубы: вода лилась рекой, в результате чего затопило подвалы, сам двор и машины, припаркованные в нем.

Как сообщает Информатор, прорыв произошел после полуночи, оставив жителей без воды, а о затоплении стало известно ближе к утру.

По словам местных жителей, ночью они услышали грохот, а из окна увидели бьющийся из асфальта фонтан. Вода изначально стекала в ливневки, но под утро они забились и в соседнем от места прорыва доме образовалась "река" с грязью и песком. Воду перекрыли только к 8:00. А владельцам припаркованных авто пришлось вычерпывать ее из своих машин ведрами, надев резиновые сапоги или просто обвязав ноги пакетами.

На месте работали правоохранители, которые задокументировали жалобы пострадавших местных жителей. К дому, около которого случился прорыв, прибыли коммунальщики. Но оказалось, что из-за автомобиля, который стоит прямо под подъездом, сотрудники "Киевводоканала" не могут подъехать к месту провала и ликвидировать аварию. Все из-за владельца машины, который боялся ее двигать - опасался еще одного провала на уже треснувшем асфальте.

После угроз со стороны соседей мужчина все же сдался и трактор перетянул Mazda на безопасное расстояние, позволив коммунальщикам приступить к ремонту.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, на днях районе Михайловской площади в Киеве нашли тротуар, из-под которого "фонтанирует" вода.