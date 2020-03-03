В центре Киева обнаружили тротуар, из-под которого "фонтанирует" вода: залило всю улицу (видео)

Что стало причиной аварии пока неизвестно.

В районе Михайловской площади в Киеве нашли тротуар, из-под которого «фонтанирует» вода.

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Об этом сообщают очевидцы, которые опубликовали соответствующее видео на странице сообщества «Киев Автомобильный» в Facebook.

«На Михайловский запустили новые фонтаны», – говорится в описании к видео.

На видео видно, как вода из-под тротуарной плитки и бордюра проникает на поверхность и заливает пешеходную зону и часть проезжей части.

Что стало причиной аварии пока неизвестно, комментарии официальных структур пока отсутствуют.

Подобная проблема является довольно типичной для столичных улиц. В частности, сегодня, 3 марта в Киеве на мосту Патона через Днепр прорвало теплотрассу и в реку внезапно полилась горячая вода, что зафиксировали очевидцы, которые поделились видео в соцсетях.

Также масштабная авария произошла 13 января на ул. Антоновича, где прорвало трубу с горячей водой. Вследствие порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги. Также образовалась яма, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси. Горячая вода из теплосети тогда попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». В результате инцидента пострадали 10 человек. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.