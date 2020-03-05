Приставил пистолет себе к голове: в Борисполе со спецназом задержали вооруженного "гонщика" (фото, видео)

На место прибыло спецподразделение КОРД.

В Борисполе Киевской области мужчина за рулем спровоцировал ДТП и ездил по встречной полосе. Нарушитель был вооружен – во время задержания он приставил пистолет себе к голове.

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Как сообщило dtp.kyiv.ua в Facebook, водитель ударил два авто и нарушал ПДД. Полиция ввела план «Перехват», на место прибыли правоохранители и перекрыли дорогу.

В то же время «Киев оперативный» сообщает о задержании водителя. Когда копы заблокировали движение автомобилю, мужчина вышел и приставил себе пистолет к голове. На место прибыло спецподразделение КОРД.

Ранее в Одессе автомобиль Toyotа снес на парковке диспетчерскую, в которой находился мужчина.