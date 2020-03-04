Я иду искать: в Днепре пара неизвестных предлагала школьникам сыграть в прятки

Дети не растерялись и сказали, что в прятки играть с незнакомыми не будут.

В Днепре неизвестные женщина и мужчина подошли к детям в школьном дворе и предложили сыграть в прятки.

Об этом в Facebook-сообществе «Актив ж/м Парус (Днепр)» сообщила Елена Осыпенко.

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«Моя девятилетняя дочь учится в 132-й школе. После продленки ребенок с подружками попросилась погулять в школьном дворе, я разрешила и сама отлучилась с младшим сыном на 30 - 40 минут прогуляться по аллее возле 141-й школы. Когда вернулась, мой ребенок сообщил мне, что к нему подошла какая-то тетя и предложила поиграть в прятки, а рядом за деревом стоял какой-то дядя», - написала Осыпенко.

По ее словам, дети не растерялись и сказали, что в прятки играть не будут.

Возвращаясь домой, дочка Елены снова заметила подозрительную женщину. В этот раз она разговаривала с двумя мальчиками лет восьми-девяти.

По словам Осыпенко, подозрительная женщина картавит, невысокого роста, была одета в черную куртку, на ботинках надпись Fila. Возможное имя Рита.

Также она дала описания мужчины, который был рядом с ней - 170 сантиметров, худощавый, в черной кепке, спортивный костюм черного цвета, на штанине надпись Adidas.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина по телефону предлагает неизвестным ему людям вступить с ним в интимную связь.