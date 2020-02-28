Депортированные из Швеции грузины за агрессивное поведение в "Борисполе" стали еще и невъездными в Украину

Пограничники отдела «Борисполь» были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать нарушителей за нарушение общественного порядка.

Пограничники запретили въезд в Украину на три года двум депортированным из Швеции гражданам Грузии за агрессивное поведение в аэропорту "Борисполь".

Читайте такжеПограничники не пустили в Украину трех политиков из РФ

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, депортированные из Швеции иностранцы летели транзитным рейсом «Стокгольм - Киев - Тбилиси».

Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот, оказывали неповиновение законным требованиям охранников границы.

Пограничники отдела «Борисполь» были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать нарушителей.

Сейчас на лиц составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Кроме этого, за свои действия граждане Грузии получили и запрет въезда в Украину сроком на три года.