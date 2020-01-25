В "Борисполе" в забытом багаже нашли iPhone и наушники Apple Air Pods почти на два миллиона гривень (фото)
В забытом багаже в аэропорту Борисполь нашли 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму почти 18 млн грн ($74 тыс.).
Об этом сообщает Киевская таможня Гостаможслужба.
Так, багаж с телефонами и наушниками забыли пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ. Они получили лишь часть багажа, а остальные забыли и покинули аэропорт.
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«Во время оформления данных чемоданов в камеру хранения забытого багажа и были обнаружены всего сорок четыре iPhone 11 в упаковке, шестьдесят три iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro», — говорится в сообщении.
О забытых телефонах их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов. Пассажиры нарушили таможенные правила, поэтому по решению суда телефоны и наушники изъяли.