"Мисс Винница-2017" попала в жуткое ДТП: девушка в реанимации

Кроме нее в автомобиле находился ее бывший муж Александр Бойдаченко.

Обладательница титула "Мисс Винница-2017" Алина Шамалюк попала в жуткое ДТП в Виннице.

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Кроме нее в автомобиле находился ее бывший муж Александр Бойдаченко. Как сообщает 33 канал, авария произошла возле рынка "Сатурн" в районе остановки "Электросеть". Известно, что автомобиль Honda, за рулем которого был Александр, врезался в дерево. В результате водитель и пассажирка получили серьезные травмы. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

"Причину ДТП установят после опроса водителя, свидетелей и согласно экспертизами и записями на камерах видеонаблюдения. Однозначно, что водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Какой была причина – его состояние, высокая скорость или что-то другое – должно установить следствие... Сейчас мужчина находится в травматологии с переломом бедра, девушка в отделении интенсивной терапии, у нее подозревают перелом черепа", – пишет издание.

24-летняя Алина Шамалюк – "Мисс Винница-2017", дочь мэра райцентра Калиновка и 21-летний Александр Бойдаченко, сын бизнесмена Игоря Мизраха поженились два года назад. Сейчас пара официально разведена.