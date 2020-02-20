Во Львове со стрельбой похитили человека (фото, видео)

Неизвестные мужчины произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента, а затем бросили в багажник и скрылись с места.

Во Львове в четверг, 20 февраля, около 17:20 на улице Научной, 86 произошла стрельба.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, сейчас они устанавливают их личности и обстоятельства преступления, сообщает zaxid.net.

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Судя по видео, которое обнародовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, конфликт на ул. Научной начался со словесной перепалки между группой людей и мужчиной в красной куртке.

Неизвестные мужчины произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента в красной куртке, поэтому он начал убегать. Его догнали, бросили в багажник черного Chervrolet Epica и скрылись с места.

В пресс-службе патрульной полиции Львова сообщили, что в 17:20 получили вызов о стрельбе на пересечении улиц Симоненко и Научная. В ориентирование правоохранителям передали два автомобиля BMW и Chevrolet.

Патрульные были на месте через несколько минут, увидев экипаж полиции, неизвестные пытались скрыться на BMW, однако правоохранители заблокировали их.

Второе авто Chevrolet патрульным удалось догнать только на улице Навроцкого. Задержав авто полицейские обнаружили в багажнике мужчину, которого украли.

На месте работают полицейские роты тактико-оперативного реагирования батальона полиции особого назначения. Сотрудники полиции пытаются установить личности задержанных.

Напомним, в Одессе задержаны шестеро злоумышленников, похитившие в Киеве мужчину, который задолжал деньги.