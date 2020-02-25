На Киевщине задержали мужчину, который выращивал коноплю в подвальном помещении (видео)

По ценам «черного» рынка сумма изъятого может составлять около одного миллиона гривень.

Полиция Киевщины разоблачила мужчину, который в подвальном помещении выращивал коноплю.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, 43-летний житель Обуховского района оборудовал в подвале теплицу и выращивал там элитные сорта конопли.

«Культивирование осуществлялось по всем правилам аграрной науки: с использованием специального освещения, регулировки вентиляции, температурного режима и других элементов, необходимых в деле подпольного производства», - говорится в сообщении.

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Полученный «наркоурожай» злоумышленник расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках.

Во время проведения санкционированного обыска в доме нарушителя полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованное высушенное наркозелье, разнообразное оборудование, банковские карты.

«По ценам «черного» рынка сумма изъятого может составлять около 1 млн гривен», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Изъятые растения направлены на экспертное исследование, по результатам которого в отношении мужчины будет принято окончательное процессуальное решение и избрана мера пресечения. Также полицейские устанавливают круг других лиц, причастных к данному правонарушению.