В Николаеве пьяный маршрутчик въехал в троллейбус

Водитель не находился на маршруте и не перевозил пассажиров. Уровень алкоголя в крови мужчины составлял 3.10 промилле.

В Николаеве сегодня утром водитель маршрутки «Рута», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, столкнулся с троллейбусом.

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Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области, около 08:00 на улице Новозаводская, 5 (Конечная остановка общественного транспорта) произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутного транспортного средства «Рута».

«Водитель маршрутки не рассчитал расстояния между транспортными средствами и, двигаясь задним ходом, допустил столкновение с троллейбусом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время общения с водителем правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении. Результат осмотра – 3.10 промилле.

«Водитель не находился на маршруте и не перевозил пассажиров», - уточнили в полиции.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении мужчины административные материалы за ч. 1 ст. 130 Куоап (управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянения), а также по ст. 124 Куоап. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате столкновения маршрутки с грузовиком травмированы 12 человек.