На столичном Крещатике горел ресторан, посетителей эвакуировали (фото)

Горела вытяжка ресторана, обошлось без пострадавших.

В ресторане “Шато” на улице Крещатик, 24 в Киеве произошел пожар, посетителей и персонал эвакуировали.

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Как сообщает “Информатор”, вызов на линию 101 поступил около 22:30 16 февраля. Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. Горела вытяжка ресторана.

Из помещения заведения вывели всех посетителей и персонал. Обошлось без пострадавших. Уже в 22:51 пожар удалось локализовать, а к 22:56 — ликвидировать.

На месте работали четыре единицы техники и около 15 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

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