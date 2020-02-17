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На столичном Крещатике горел ресторан, посетителей эвакуировали (фото)

10:26, 17 февраля 2020
Происшествия
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В центре Киева горел ресторан "Шато" / Информатор

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Как сообщает “Информатор”, вызов на линию 101 поступил около 22:30 16 февраля. Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. Горела вытяжка ресторана.

Информатор

Из помещения заведения вывели всех посетителей и персонал. Обошлось без пострадавших. Уже в 22:51 пожар удалось локализовать, а к 22:56 — ликвидировать. 

На месте работали четыре единицы техники и около 15 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Одессе мощный пожар уничтожил кафе.

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