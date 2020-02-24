В полиции уточнили количество раненых во время вечерней стрельбы в Днепре

Причина конфликта правоохранителям пока неизвестна.

В Днепре в результате перестрелки на остановке общественного транспорта госпитализированы двое мужчин.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анну Старчевскую.

По ее словам, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Титова. «Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, на месте работает полиция», - сказала Старчевская и добавила, что причина конфликта неизвестна.

В свою очередь сайт «Информатор» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате перестрелки пострадали трое человек. У двух - огнестрельные ранения, характер травм третьего пока неизвестен. В городе ввели оперативный план «Сирена».

Как сообщал УНИАН, в Одессе мужчина расстрелял прохожего посреди улицы.