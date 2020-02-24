В полиции уточнили количество раненых во время вечерней стрельбы в Днепре
23:01, 24 февраля 2020Происшествия
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Причина конфликта правоохранителям пока неизвестна.
В Днепре произошла стрельба / фото Информатор
В Днепре в результате перестрелки на остановке общественного транспорта госпитализированы двое мужчин.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анну Старчевскую.
По ее словам, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Титова. «Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, на месте работает полиция», - сказала Старчевская и добавила, что причина конфликта неизвестна.
В свою очередь сайт «Информатор» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате перестрелки пострадали трое человек. У двух - огнестрельные ранения, характер травм третьего пока неизвестен. В городе ввели оперативный план «Сирена».
Как сообщал УНИАН, в Одессе мужчина расстрелял прохожего посреди улицы.
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