В Одессе мужчина расстрелял прохожего посреди улицы

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта. Пострадавшего госпитализировали.

В Одессе сегодня полиция задержала злоумышленника, стрелявшего по прохожим в курортной зоне города.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в оживленном месте - возле остановки общественного транспорта на улице Среднефонтанской.

«45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение. Правонарушителя полицейские задержали. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические, а также нож», - сообщили в отделе.

На данный момент известно, что потерпевшему 24 года.

Выяснением всех обстоятельств ЧП, в том числе тем, откуда у злоумышленника оружие, сейчас занимаются следователи. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта (в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины).