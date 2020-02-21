В Киеве от моста отвалились куски бетона на проезжавшее под ним авто (фото)

Еще один путепровод в столице "намекнул", что требует ремонта.

В Киеве куски от Дегтярявского путепровода упали на проезжавший под мостом автомобиль.

Читайте такжеВ Киеве с моста на тротуар рухнул автомобиль (фото, видео)Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что у кроссовера разбито лобовое стекло, существенно поврежден капот, камни также упали и на крышу машины.

Для оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовалась пробка из автомобилей.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве от путепровода на улице Богатырской в Оболонском районе откололся кусок камня и разбил лобовое стекло, проезжавшего под мостом автомобиля.