В Киеве от моста отвалились куски бетона на проезжавшее под ним авто (фото)
18:44, 21 февраля 2020Происшествия
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Еще один путепровод в столице "намекнул", что требует ремонта.
У кроссовера разбито лобовое стекло / tsn.ua
В Киеве куски от Дегтярявского путепровода упали на проезжавший под мостом автомобиль.
Читайте такжеВ Киеве с моста на тротуар рухнул автомобиль (фото, видео)Об этом пишет ТСН.
Отмечается, что у кроссовера разбито лобовое стекло, существенно поврежден капот, камни также упали и на крышу машины.
Для оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовалась пробка из автомобилей.
Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве от путепровода на улице Богатырской в Оболонском районе откололся кусок камня и разбил лобовое стекло, проезжавшего под мостом автомобиля.
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