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В Киеве от моста отвалились куски бетона на проезжавшее под ним авто (фото)

18:44, 21 февраля 2020
Происшествия
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У кроссовера разбито лобовое стекло / tsn.ua

Читайте такжеВ Киеве с моста на тротуар рухнул автомобиль (фото, видео)Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что у кроссовера разбито лобовое стекло, существенно поврежден капот, камни также упали и на крышу машины.

Для оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовалась пробка из автомобилей.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве от путепровода на улице Богатырской в Оболонском районе откололся кусок камня и разбил лобовое стекло, проезжавшего под мостом автомобиля.

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