Кличко посвящается: в Киеве часть моста упала на авто и пробила лобовое стекло (фото, видео)

Инцидент произошел 12 сентября.

В Киеве от путепровода на улице Богатырской в Оболонском районе откололся кусок камня и разбил лобовое стекло, проезжавшего под мостом автомобиля.

Читайте такжеОбрушившийся в Харькове мост полтора года как в аварийном состоянии – специалистОб этом у себя на странице в Facebook сообщила владелица поврежденного автомобиля Наталья Подобреева.

«Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб. С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный – это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову», – отметила она.

Инцидент произошел 12 сентября. На место происшествия вызвали полицию.

«Ребята! Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально! Виталию Кличко посвящается!» – добавила Наталья Подобреева.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров.