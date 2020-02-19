В Николаевской области автобус столкнулся с грузовиком: 17 пострадавших

8 человек после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные учреждения.

В Николаевской области в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика пострадали 17 человек.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 19 февраля в 1:35 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 «Киев-Одесса».

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На места выяснилось, что столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением «Одесса-Киев» (в котором находились 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП пострадали водитель и 16 пассажиров автобуса. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса.

В ГСЧС уточнили, что 15 человек с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу, двух - в Любашевскую ЦРБ Одесской области.

Пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По состоянию на утро среды, 8 человек после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные учреждения.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

Как сообщал УНИАН, в Беляевском районе Одесской области автокран тяжело травмировал мальчика, который находился в пешеходной зоне.