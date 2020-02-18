В Киеве иностранцы сломали ногу таксисту и угнали его машину

Незнакомцы подбежали к таксисту сзади, повалили его на землю и начали бить.

На улице Борщаговской в Киеве двое мужчин напали на водителя такси и угнали его автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Правоохранители выяснили, что потерпевший приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. В этот момент к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. Затем правонарушители сели в его автомобиль и поехали.

В результате нападения 46-летний киевлянин получил перелом бедренной кости. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Во время следственных действий полицейским удалось установить личности злоумышленников и задержать их. Нападавшими оказались 22-летние уроженцы другого государства, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Автомобиль потерпевшего обнаружили в одном из дворов неподалеку от места преступления.

Начато уголовные производства по статьям "грабеж" и "незаконное завладение транспортным средством".

Как сообщал УНИАН, в Белой Церкви полиция задержала злоумышленников 18-ти и 19 лет, которые ограбили и изнасиловали женщину.