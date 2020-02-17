Ударили ножом и изнасиловали: на Киевщине 18-ти и 19-летний парни ограбили женщину
За грабеж, разбой и изнасилование женщины в Белой Церкви полиция задержала злоумышленников.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Двое неизвестных лиц напали на прохожую поздно вечером на безлюдной улице. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой – наблюдал со стороны, затем забрал у потерпевшей мобильный телефон. После чего они исчезли в неизвестном направлении.
Раненая женщина, которая жила неподалеку, смогла добраться домой. Там она вызвала медицинскую помощь и полицейских, которым описала приметы нападавших.
Каретой скорой помощи 41-летнюю жительницу Белой Церкви доставили в больницу.
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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Белоцерковского отдела полиции установили злоумышленников и задержали их в порядке ст.208 УПК Украины.
Ими оказались двое местных жителей 18-ти и 19-летнего возраста. Они признались в содеянном, предоставили показания.
Во время проведения неотложного обыска по месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к преступлению.
По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (Грабеж), по ч. 1 ст. 187 (Разбой) и по ч. ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Меньшему злоумышленнику, который похитил у женщины мобильный телефон, инкриминируют грабеж.
Его старший товарищ подозревается в совершении разбойного нападения и изнасиловании.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для задержанных определит суд.