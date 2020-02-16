На Львовщине автомобиль слетел в озеро: четверо погибших
14:00, 16 февраля 2020Происшествия
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ДТП произошло при въезде в с. Коты Яворивского района.
Четыре человека утонули в озере, в результате падения туда авто / dsns.gov.ua
Во Львовской области из озера изъят легковой автомобиль с четырьмя погибшими.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
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Информация о ДТП на автодороге Рава-Русская - Судовая Вишня, при въезде в с. Коты Яворивского района, поступила спасателям в 08:53.
Известно, что водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением, в результате машина слетела в озеро.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Пожарно-спасательным отделением проводились работы по обследованию дна озера.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине правоохранители задержали мужчину, избившего пассажира поезда и напавшего на полицейского.
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