На Львовщине автомобиль слетел в озеро: четверо погибших

ДТП произошло при въезде в с. Коты Яворивского района.

Во Львовской области из озера изъят легковой автомобиль с четырьмя погибшими.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

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Информация о ДТП на автодороге Рава-Русская - Судовая Вишня, при въезде в с. Коты Яворивского района, поступила спасателям в 08:53.

Известно, что водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением, в результате машина слетела в озеро.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Пожарно-спасательным отделением проводились работы по обследованию дна озера.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине правоохранители задержали мужчину, избившего пассажира поезда и напавшего на полицейского.