Гибель двух руководителей полиции на Николаевщине: подозреваемый через четыре месяца после ДТП получил домашний арест

61-летнему мужчине сообщено о подозрении в нарушении ПДД.

В Николаевской области подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли двое руководителей подразделений полиции региона, через четыре месяца после аварии получил меру пресечения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, 61-летний мужчина взят под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение принято Центральным районным судом Николаева.

Авария произошла 8 октября 2019 года вблизи села Шевченково Витовского района. Житель Киевской области, управляя Lexus, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

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"В результате автоаварии водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry - заместитель начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области и и. о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Николаевской области, погибли на месте", - говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек. Продолжается досудебное расследование.