В Николаевской области в ДТП погибли двое высокопоставленных чиновников областной полиции (фото, видео)
В Николаевской области в результате ДТП погибли двое чиновников областной полиции.
Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сегодня на автодороге «Херсон-Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей Тоyота и Lexus.
«В результате ДТП в автомобиле Тоyота погибли заместитель начальника - начальник уголовной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении Николаева», - говорится в сообщении.
Водитель Lexus госпитализирован.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).
Обстоятельства ДТП выясняются.
По информации ГУ ГСЧС Николаевской области, автопроисшествие произошло в 8.50 утра.
Тела погибших и пострадавшего деблокировали из автомобилей с помощью спецоборудования.