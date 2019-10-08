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В Николаевской области в ДТП погибли двое высокопоставленных чиновников областной полиции (фото, видео)

11:38, 08 октября 2019
Происшествия
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Тоуота, в которой ехали полицейские, столкнулась с Lexus / фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сегодня на автодороге «Херсон-Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей Тоyота и Lexus.

Полицейские погибли на месте аварии / фото ГУ НП в Николаевской области

«В результате ДТП в автомобиле Тоyота погибли заместитель начальника - начальник уголовной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении Николаева», - говорится в сообщении.

Водитель Lexus госпитализирован / фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Водитель Lexus госпитализирован.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

Обстоятельства ДТП выясняются.

По информации ГУ ГСЧС Николаевской области, автопроисшествие произошло в 8.50 утра.

Тела погибших и пострадавшего деблокировали из автомобилей с помощью спецоборудования.

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Теги: #ДТП#гибель#полицейские#Николаевская областьпогода в Николаеве