В Николаевской области в ДТП погибли двое высокопоставленных чиновников областной полиции (фото, видео)

Среди погибших - заместитель начальника полиции Николаевской области.

В Николаевской области в результате ДТП погибли двое чиновников областной полиции.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сегодня на автодороге «Херсон-Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей Тоyота и Lexus.

«В результате ДТП в автомобиле Тоyота погибли заместитель начальника - начальник уголовной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении Николаева», - говорится в сообщении.

Водитель Lexus госпитализирован.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

Обстоятельства ДТП выясняются.

По информации ГУ ГСЧС Николаевской области, автопроисшествие произошло в 8.50 утра.

Тела погибших и пострадавшего деблокировали из автомобилей с помощью спецоборудования.