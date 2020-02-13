В Одессе мощный пожар уничтожил кафе (фото)
10:23, 13 февраля 2020Происшествия
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Также огнем повреждено здание расположенной рядом аптеки.
По данным спасателей, кафе горело открытым пламенем / Фото: ГСЧС
В Киевском районе Одессы спасатели ликвидировали пожар в кафе «Фокус».
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 13 февраля около 4:00 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании в кафе на проспекте Академика Глушко, 19/а.
На момент прибытия спасателей кафе горело открытым пламенем.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар примерно в 4:55 на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Во время пожара никто не пострадал / Фото: ГСЧС
Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС для тушения огня привлекались 4 единицы пожарной техники и 19 человек личного состава.
По словам очевидцев, огнем повреждено здание расположенной рядом аптеки.
Огнем было охвачено 150 кв. метров / Фото: ГСЧС
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