В Одессе мощный пожар уничтожил кафе (фото)

Также огнем повреждено здание расположенной рядом аптеки.

В Киевском районе Одессы спасатели ликвидировали пожар в кафе «Фокус».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 13 февраля около 4:00 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании в кафе на проспекте Академика Глушко, 19/а.

На момент прибытия спасателей кафе горело открытым пламенем.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар примерно в 4:55 на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС для тушения огня привлекались 4 единицы пожарной техники и 19 человек личного состава.

По словам очевидцев, огнем повреждено здание расположенной рядом аптеки.