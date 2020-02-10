В СБУ заявили, что предотвратили заказное убийство активиста, боровшегося с незаконной добычей янтаря (видео)

Для предотвращения убийства была имитирована обстановка преступления.

В СБУ заявили, что предотвратили заказное убийство представителя одной из общественных организаций, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию о том, что ранее судимый житель г. Ривне подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Было установлено, что организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона.

Читайте такжеСБУ показала видео задержания организаторов двойного заказного убийства

"Активист своей гражданской позицией мешал злоумышленнику наладить сделки по нелегальной добыче янтаря и вырубке лесов. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве.

"Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты", - отметили в СБУ и добавили, что для предотвращения убийства была имитирована обстановка преступления.

Видео: Служба безопасности Украины

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что предотвратили в Ивано-Франковске заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организатора преступления.