В киевском ТРЦ прямо на тротуар рухнул стеклянный фасад
15:58, 10 февраля 2020Происшествия
258 0
В результате инцидента никто не пострадал.
Стеклянная панель разлетелась по тротуару / фото: dtp.kiev.ua
В киевском торгово-развлекательном центре "Квадрат" из-за сильного ветра рухнула стеклянная панель.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Читайте такжеГрустный харьковчанин вызвал полицию, потому что хотел пообщаться с патрульными
Инцидент произошел в ТРЦ "Квадрат", расположенном на бульваре Перова.
Стеклянную панель вырвало с высоты второго этажа. Она разбилась на мелкие кусочки, которые разлетелись по тротуару.
На момент инцидента поблизости никого не было, поэтому никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, на Лыбидской в столице мужчину достали прямо из сливной ямы, из которой он самостоятельно выбраться не смог. После спасения мужчина нецензурно высказался в адрес спасателей, оскорбляя их и уверяя, что у него все "классно".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter