В киевском ТРЦ прямо на тротуар рухнул стеклянный фасад

В результате инцидента никто не пострадал.

В киевском торгово-развлекательном центре "Квадрат" из-за сильного ветра рухнула стеклянная панель.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГрустный харьковчанин вызвал полицию, потому что хотел пообщаться с патрульными

Инцидент произошел в ТРЦ "Квадрат", расположенном на бульваре Перова.

Стеклянную панель вырвало с высоты второго этажа. Она разбилась на мелкие кусочки, которые разлетелись по тротуару.

На момент инцидента поблизости никого не было, поэтому никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, на Лыбидской в столице мужчину достали прямо из сливной ямы, из которой он самостоятельно выбраться не смог. После спасения мужчина нецензурно высказался в адрес спасателей, оскорбляя их и уверяя, что у него все "классно".