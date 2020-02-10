В Киеве голого мужчину достали из канализации (видео)

Во время спасения молодой человек вел себя неадекватно.

На Лыбедской мужчину достали прямо из сливной ямы.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что как он туда попал и почему оказался без одежды, неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.

При этом указано, что молодой человек находился "под какими-то странными препаратами".

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На видео видно, как после спасения мужчина нецензурно выражается в адрес спасателей, оскорбляя их и уверяя, что у него все "классно".

"Спасатели быстро достали и увезли отогревать парня, потому что скорая что-то долго ехала", - сказано в сообщении.

Внимание: на видео присутствует нецензурная брань!