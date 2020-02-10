В Киеве голого мужчину достали из канализации (видео)
12:50, 10 февраля 2020Происшествия
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Во время спасения молодой человек вел себя неадекватно.
Мужчина был без одежды / скриншот
На Лыбедской мужчину достали прямо из сливной ямы.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что как он туда попал и почему оказался без одежды, неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.
При этом указано, что молодой человек находился "под какими-то странными препаратами".
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На видео видно, как после спасения мужчина нецензурно выражается в адрес спасателей, оскорбляя их и уверяя, что у него все "классно".
"Спасатели быстро достали и увезли отогревать парня, потому что скорая что-то долго ехала", - сказано в сообщении.
Внимание: на видео присутствует нецензурная брань!
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