В Киеве отправили в тюрьму на 4 года виновника ДТП, в котором пострадали 5 человек

Нетрезвый водитель «Фольксваген» допустил столкновение с другим автомобилем, что привело к травмированию пассажиров обоих транспортных средств.

В Киеве к четырем годам заключения приговорен виновник ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, автоавария произошла в ноябре 2017 года.

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В Киеве к четырем годам заключения приговорен виновник ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, автоавария произошла в ноябре 2017 года.

Водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на перекресток Большой кольцевой дороги с улицей Газопроводная, где столкнулся с автомобилем «ДЭУ».

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира «Фольксваген» и три пассажира «ДЭУ» получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что водитель «Фольксваген» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

На днях Подольский райсуд столицы назначил правонарушителю наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из Днепра выловили человеческую голову в пакете. Правоохранители устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего.