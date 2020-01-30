В Черниговской области в психбольницу отправили вандала, который повредил надгробия участникам АТО

Вандал закрасил белой краской портреты участников АТО на пяти памятниках.

В Черниговской области суд отправил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, который повредил надгробные памятники участникам АТО в г. Мена в сентябре прошлого года.

Соответствующее решение 27 января принял Менский районный суд.

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении к обвиняемому в вандализме принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Отмечается, что по заключению судебно-психиатрического эксперта, обвиняемый имеет хроническое расстройство психической деятельности.

«В результате этого он не мог осознавать свои действия и руководить ими в период времени, к которому относится уголовное преступление. По своему психическому состоянию в настоящее время мужчина лишен способности правильно воспринимать обстоятельства и давать о них показания», - говорится в решении суда.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года неизвестный злоумышленник на центральном кладбище города Мена закрасил краской лица на пяти памятниках погибшим бойцам АТО.

Подозреваемым оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви. В частных разговорах он неоднократно высказывал пренебрежение к Революции достоинства и АТО, а погибших героев называл предателями. Злоумышленнику было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).