В Николаеве экс-военные перерабатывали и продавали оружие – СБУ (фото)

Организатора схемы задержали.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили в Николаеве незаконную деятельность по переработке, хранению и сбыту огнестрельного оружия и средств поражения.

Читайте такжеВ "Борисполе" задержали туристку с партией экстази в сладостях (фото)Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас.

«В мастерской, обустроенной по месту жительства одного из них, злоумышленники переделывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта. Во время обысков по местам проживания злоумышленников и хранения оружия правоохранители обнаружили внушительный арсенал: 6 тротиловых шашек общим весом 1.6 килограмма, 3 ручных гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того, изъяты средства для кустарной переделки оружия», – говорится в сообщении.

Изъятые обнаруженные средства поражения переданы для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз. В настоящее время основной организатор противоправного механизма задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Ранее УНИАН сообщал, как на Киевщине СБУ «накрыла» цех по незаконному изготовлению оружия.