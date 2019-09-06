На Киевщине СБУ "накрыла" цех по незаконному изготовлению оружия

"Бизнес" наладили три лица.

Правоохранители разоблачили в Киевской области организованную преступную группировку из троих мужчин, которые незаконно изготавливали и продавали средства поражения. Они переделывали травматическое оружие в боевое для реализации представителям криминальных кругов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Полученное оружие уголовники планировали использовать для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Также фигуранты дела продавали средства поражения через интернет и сервисы почтовой связи клиентам с других регионов Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконного сбыта злоумышленниками оружия и боеприпасов", - отметили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, какое именно оружие нашли.

"Во время санкционированных следственных действий по местам жительства и в подсобных помещениях участников группы обнаружено большое количество переработанного стрелкового оружия, пистолетов иностранного производства для стрельбы боевыми патронами и боеприпасы. Также изъято глушители и оборудование для изготовления и переоборудования средств поражения", - уточнили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.