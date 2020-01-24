Полиция задержала 25 человек из-за конфликта, связанного с блокированием помещения в Киеве

Задержанные доставлены в Оболонское районное управление полиции.

Полиция задержала 25 человек из-за конфликта, связанного с блокированием помещения в переулке Балтийском в Оболонском районе Киева.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, по факту хулиганских действий в помещении в переулке Балтийском открыто уголовное производство.

В частности, следователи квалифицировали происшествие по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что сегодня в Оболонское управление полиции на спецлинию «102» около 16 часов поступило сообщение, что в помещение в переулке Балтийском зашли неизвестные и заблокировали его.

Для выяснения всех обстоятельств совершенного в Оболонское районное управление полиции доставлены 25 участников конфликта.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Киеве двоим злоумышленникам, которые похитили у посетителей спортклуба имущества на 1 млн гривен, объявлено о подозрении.