В Донецкой области полиция предотвратила взрыв на железнодорожной станции

Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое работники полка «Киев» обнаружили подозрительное устройство.

В Донецкой области бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» Главного управления Нацполиции предотвратили взрыв на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" здания прокуратуры во всех районах города

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе патрулирования территории, прилегающей к вокзалу, правоохранители обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей, а также контейнеры с веществом, похожим на пластид.

Место происшествия полицейские немедленно оградили и взяли под охрану, а для обезвреживания опасной находки вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«После тщательного изучения предметов работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно выявили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего всё изъяли для дальнейшего обезвреживания», - отметил командир полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» Виталий Сатаренко.

Отмечается, что бойцы полка «Киев» с 2014 года несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.