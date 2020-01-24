В Киеве ГБР задержало полицейского за вымогательство $150 тысяч

Частному предпринимателю поступали угрозы от неизвестных лиц, поэтому патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали работника управления патрульной полиции в городе Киеве и его сообщника за вымогательство 150 тысяч долларов США.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

«Согласно предварительной информации, в конце 2019 года частному предпринимателю начали поступать от неизвестных сообщения с угрозами физической расправы. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч долларов США», - рассказали в Бюро.

Так, 23 января следователи ГБР задержали полицейского и его сообщника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части суммы вымогательства в размере 40 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении.

Санкция статьи (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.