В Николаеве задержаны члены наркогруппировки, среди которых патрульный полицейский

Патрульный занимался прикрытием своих сообщников и продажей наркотиков среди своего окружения.

В Николаеве правоохранители задержали четырех членов наркогруппировки, среди которых патрульный полицейский.

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Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, оперативники внутренней безопасности НПУ разоблачили деятельность преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков на территории Николаева.

«Причастным к уголовному бизнесу оказался сотрудник патрульной полиции области. Он, организатор наркогруппы, и еще двое дилеров задержаны во время совместной спецоперации нескольких правоохранительных ведомств», - говорится в сообщении.

Установлено, что преступная группировка организовал 35-летний ранее судимый местный житель, который непосредственно занимался изготовлением психотропного вещества, используя в качестве лаборатории гаражное помещение своего брата. К криминальному бизнесу мужчина привлек двух 27-летних жителей Николаева и 33-летнего старшего сержанта полиции.

«Оказалось, что сотрудник полиции принимает амфетамин у организатора группы для собственного потребления, для сбыта среди близкого окружения (по цене 500 гривен за грамм) и занимается прикрытием преступной деятельности своих сообщников», - рассказали в ведомстве.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли 200 граммов амфетамина, килограмм марихуаны, прекурсоры для изготовления наркотиков, 5 пистолетов с признаками переделки под огнестрельное оружие, боеприпасы к ним, 3 гранаты Ф-1 с запалами, обрез двуствольного охотничьего ружья.

Злоумышленникам готовится объявления о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) с применением ст. 28 (совершение преступления организованной группой) УК Украины. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.