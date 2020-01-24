В Чернигове разоблачили администратора сепаратистских групп в соцсетях
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность в Чернигове пророссийского агитатора, который распространял через соцсети сепаратистские материалы.
Как говорится в официальном сообщении пресс-центра СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель областного центра создавал и администрировал в соцсетях, в том числе запрещенных в нашей стране, сепаратистские группы и страницы.
Агитатор, в частности, призывал к свержению конституционного строя, изменению границ территории и государственной границы Украины.
Для наполнения интернет-ресурсов злоумышленник использовал материалы из пропагандистских сайтов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.
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Во время обыска по месту жительства фигуранта дела сотрудники СБ Украины изъяли компьютеры и мобильные устройства с доказательствами осуществления сепаратистской деятельности.
СБУ заявляет, что агитатор имеет непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.
Следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проходили под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.