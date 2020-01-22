В Киеве пьяная девушка на Porsche протаранила шесть машин (видео)

По cловам очевидцев аварии, женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве пьяная девушка на Porsche Cayenne протаранила шесть автомобилей.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент случился около супермаркета на Левобережной.

По cловам очевидцев аварии, молодая женщина-водитель иномарки была в состоянии алкогольного опьянения. После того, как она задела несколько автомобилей, она продолжила движение и врезалась в другие припаркованные машины. После чего ее автомобиль заблокировали очевидцы аварии.

Люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали.

Как сообщал УНИАН, в городе Буча Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Porsche погибли двое пассажиров маршрутного такси.