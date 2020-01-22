В Киеве пьяная девушка на Porsche протаранила шесть машин (видео)
17:14, 22 января 2020Происшествия
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По cловам очевидцев аварии, женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения.
Люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали / скриншот
В Киеве пьяная девушка на Porsche Cayenne протаранила шесть автомобилей.
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Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Инцидент случился около супермаркета на Левобережной.
По cловам очевидцев аварии, молодая женщина-водитель иномарки была в состоянии алкогольного опьянения. После того, как она задела несколько автомобилей, она продолжила движение и врезалась в другие припаркованные машины. После чего ее автомобиль заблокировали очевидцы аварии.
Люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали.
Как сообщал УНИАН, в городе Буча Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Porsche погибли двое пассажиров маршрутного такси.
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