В Польше вандалы разгромили могилу воинов УПА (фото)

В могиле похоронены 62 воина УПА, погибшие в бою с НКВД 2–3 марта 1945 года.

Вандалы в Польше разгромили плиту на могиле воинов УПА.

Об этом сообщает газета украинской диаспоры в Польше "Наше слово".

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Могила, в которой похоронены 62 воина УПА, погибшие в бою с НКВД 2–3 марта 1945 года, расположена на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

Последствия акта вандализма обнаружили местные жители, которые прислали фото лежащих в яме обломков плиты и рушников в офис Объединения украинцев в Польше.

Отмечается, что могильная плита была разбита еще в 2015 году.

"В связи с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе усилилась активность кремлевской пропаганды и антиукраинские провокации также и в Польше. Были осквернены, даже неоднократно, восемь украинских объектов, крестов, памятников, могил", - пишет "Наше слово".