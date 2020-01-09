Свидетели видели, как "Боинг" МАУ горел в небе – иранские следователи

В иранском отчете утверждается, что свидетелями катастрофы лайнера стали люди на земле и экипаж другого самолета.

Экипаж другого самолета и свидетели на земле видели, как украинский «Боинг» горел перед падением.

Читайте такжеИран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Irna, об этом говорится в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана относительно катастрофы.

В документе утверждается, что свидетелями катастрофы стали люди на земле и экипаж самолета, летевшего на значительно большей высоте. По их свидетельствам, "Боинг" горел в воздухе, а после его столкновения с землей масштаб пожара увеличился. Затем произошел взрыв.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который изначально направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - цитирует агентство главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.