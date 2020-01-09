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Свидетели видели, как "Боинг" МАУ горел в небе – иранские следователи

14:31, 09 января 2020
Происшествия
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В Иране считают, что на "боинге" МАУ возник пожар / REUTERS

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Irna, об этом говорится в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана относительно катастрофы.

В документе утверждается, что свидетелями катастрофы стали люди на земле и экипаж самолета, летевшего на значительно большей высоте. По их свидетельствам, "Боинг" горел в воздухе, а после его столкновения с землей масштаб пожара увеличился. Затем произошел взрыв.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который изначально направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - цитирует агентство главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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Теги: #Иран#МАУ