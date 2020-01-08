Закарпатец во время конфликта в диско-баре облил латвийца бензином и поджег его

Пострадавший с ожогами тела находится в реанимации.

В селе Долгое Иршавского района Закарпатской области задержан местный житель, который во время конфликта в диско-баре облил бензином иностранца и поджег его.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, сегодня, 8 января, около 5:00 утра правоохранители получили информацию о том, что в реанимационное отделение с ожогами доставлен гражданин Латвии.

Как выяснили правоохранители, травмы 25-летний житель Риги получил в диско-баре в селе Долгое. К тому времени иностранец гостил у родственников, местных жителей.

«В развлекательном заведении между иностранцем и 23-летним жителем села Долгое возник конфликт. Вскоре после ссоры местный житель облил мужчину из бутылки с жидкостью, вероятно бензином, и поджег. После этого убежал. Пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы», - говорится в сообщении.

Местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.