В Ривне во многоэтажке случился взрыв, эвакуировано 14 человек (фото, відео)

В двухкомнатной квартире произошел взрыв воздушно-газовой смеси газового котла с последующим горением.

В Ривне во время пожара в многоквартирном жилом доме спасатели эвакуировали 14 человек, из которых четверо детей.

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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 11:45 поступила информация о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла с последующим горением в девятиэтажном жилом доме на улице Соборная.

Взрыв произошел на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже.

Пожарные с верхних этажей здания эвакуировали 14 жителей, из которых четверо детей.

В 12:11 пожар был локализован, а в 12:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожена оконная рама и повреждена мебель кухни. Квартира была полностью спасена от уничтожения огнем.

Причина возникновения пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.