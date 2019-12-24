Смертельный пожар в Старобельском интернате: ГБР проверяет действия спасателей

Открыто еще одно уголовное дело по статье о служебной халатности.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смертельного пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Дело возбуждено по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами управления ГСЧС в Луганской области.

"Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного заведения", - говорится в сообщении.

В ГБР пояснили, что причины возникновения пожара устанавливает Нацполиция в рамках еще одного досудебного расследования. Бюро же открыло производство по статье о служебной халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении служебным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека. Еще трое людей получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска. 23 декабря в регионе было объявлено днем траура.