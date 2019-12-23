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На Луганщине объявлен траур из-за смертельного пожара в психоневрологическом интернате

15:36, 23 декабря 2019
Общество
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На Луганщине сегодня - день траура / Фото: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель ОГА Сергей Гайдай.

"В этот день должен быть приспущен Государственный флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области", - говорится в сообщении.

Также рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в программу теле - и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека. Еще трое людей получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.

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Теги: #новости Украины#пожар#траур#Луганщина