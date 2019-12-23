На Луганщине объявлен траур из-за смертельного пожара в психоневрологическом интернате

23 декабря объявлено в регионе днем траура.

В Луганской области сегодня объявлен день траура из-за пожара в Старобельском интернате, которая унесла жизни четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель ОГА Сергей Гайдай.

"В этот день должен быть приспущен Государственный флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области", - говорится в сообщении.

Также рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в программу теле - и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека. Еще трое людей получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.