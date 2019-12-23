Из-за пожара в психоневрологическом интернате на Луганщине погибли четыре человека
В Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.
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Пока работники заведения и полицейские эвакуировали пациентов, работники ГСЧС тушили пожар.
Возгорание локализовали в половине десятого вечера, а полностью ликвидировали около 23:00.
Причину возникновения пожара должно назвать следствие.
Факт пожара квалифицировали по статьям о «нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «служебной халатности».