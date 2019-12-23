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Из-за пожара в психоневрологическом интернате на Луганщине погибли четыре человека

03:03, 23 декабря 2019
Происшествия
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Причину возникновения пожара должно назвать следствие / фото НПУ

В Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар, в котором погибли четыре человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.

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Пока работники заведения и полицейские эвакуировали пациентов, работники ГСЧС тушили пожар.

Возгорание локализовали в половине десятого вечера, а полностью ликвидировали около 23:00.

Причину возникновения пожара должно назвать следствие.

Факт пожара квалифицировали по статьям о «нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «служебной халатности».

Фото НПУ

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Теги: #пожежа#Луганщинапогода в Луганске