В Киеве во время стрельбы ранены два человека

На проспекте Леся Курбаса между тремя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой.

Во время конфликта с двумя мужчинами, злоумышленник достал пистолет и несколько раз выстрелил, нанеся телесные повреждения потерпевшим. За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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В Святошинское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Как сообщил начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула, опросив свидетелей, правоохранители установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и осуществил несколько выстрелов. В результате происшествия 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

«В ходе проведения поверхностной проверки у мужчины, на которого указали свидетели, мы обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте мы обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу».

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 49-летний житель столицы, который ранее проблем с законом не имел.

«Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Проводятся необходимые следственные действия, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения», - добавил правоохранитель.